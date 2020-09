'Volkswagen wil belang nemen in autoverhuurder Sixt'

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: autoindustrie

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Autoconcern Volkswagen wil een belang nemen in de Duitse autoverhuurder Sixt. Dat schrijft zakentijdschrift Manager Magazin op basis van ingewijden bij de twee ondernemingen. Er zijn nog gesprekken gaande tussen de bedrijven.

Sixt is nu nog grotendeels in handen van de gelijknamige familie die het bedrijf oprichtte. Die zou geen bezwaar hebben tegen nog een grote aandeelhouder. Het idee is dat Volkswagen een belang van ongeveer 15 procent neemt, deels in gewone aandelen en deels in preferente aandelen.

Sixt begeeft zich naast de reguliere autoverhuur de laatste tijd ook op het terrein van deelauto's. Ook automakers kijken vol interesse naar die markt omdat dit een continue inkomstenbron oplevert en een manier is om nieuwe auto's te blijven verkopen nu autobezit naar verwachting de komende jaren af blijft nemen.

Eerder gingen er geruchten dat Volkswagen de Franse autoverhuurder Europcar over zou willen nemen.