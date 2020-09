'Indiase Walmart-dochter Flipkart bezig met beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 228 | Onderwerpen: India

NEW DELHI (AFN/RTR) - De grootste Indiase onlinewinkelier Flipkart zou zich aan het voorbereiden zijn op een beursintroductie. Reuters meldt op basis van ingewijden dat de webwinkel, waarin supermarktconcern Walmart een groot aandeel heeft, streeft naar een waardering tussen 45 en 50 miljard dollar.

De bronnen gaan ervan uit dat Flipkart zal kiezen tussen een notering in Singapore of de Verenigde Staten. Waarschijnlijk vindt de introductie plaats eind 2021 of begin 2022, afhankelijk van hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt.

Flipkart werd in 2007 opgericht. Het bedrijf groeide in tien jaar tijd uit tot het grootste e-commercebedrijf van India. Walmart telde in 2018 16 miljard dollar neer voor een meerderheidsbelang in Flipkart. Het ging toen om de grootste overname ooit door de retailreus.