Goederenexport eurozone flink lager in juli

LUXEMBURG (AFN) - De goederenexport van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld is in juli met 10,4 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder vanwege de coronacrisis. In totaal werd in die maand voor 185,2 miljard euro uitgevoerd. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting.

De import van de negentien eurolanden daalde op jaarbasis met 14,3 procent tot een waarde van 157,3 miljard euro. Dat leverde een handelsoverschot op van 27,9 miljard euro, tegenover een overschot van 23,2 miljard euro een jaar eerder.