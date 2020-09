Philips gaat belastingafdracht per land bekendmaken

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Philips rapporteert voortaan hoeveel belasting het afdraagt per land waar de multinational actief is. Die gegevens publiceert het medisch technologiebedrijf in een afzonderlijk rapport dat volgend jaar naast het jaarverslag van 2020 verschijnt.

De belastingmoraal van Nederlandse multinationals, waaronder Philips, kwam de voorbije jaren nog ter discussie te staan in de politiek. Een Kamercommissie voelde het bedrijf vorig jaar aan de tand over het feit dat het enkele jaren geen winstbelasting afdroeg in Nederland dankzij allerhande aftrekposten.

Philips gaf eerder al aan dat het bedrijf naar verwachting in 2021 weer bijdraag aan de Nederlandse schatkist. Door de belastingafdrachten per land uit te splitsen, vergroot het bedrijf naar eigen zeggen de transparantie. Daarnaast is het "de visie van het bedrijf dat deze belastingen een maatschappelijke bijdrage leveren aan lokale gemeenschappen".

Philips kondigde deze week ook nieuwe duurzaamheidsinitiatieven aan. Het bedrijf is van plan in 2025 driekwart van alle benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Dat was in 2015 nog 36 procent, stelt Philips.