IMCD koploper in licht hogere AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten kleine koersuitslagen zien na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag word bekendgemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 558,17 punten. De MidKap klom een fractie tot 817,03 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,1 procent. Londen daalde 0,2 procent.

IMCD steeg 4,4 procent en was koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De chemicaliëndistributeur neemt zijn Indiase branchegenoot Signet over. De aankoopsom werd niet gegeven. Het bedrijf kondigde wel aan 400 miljoen euro te hebben opgehaald met de verkoop van nieuwe aandelen om onder meer de overname te bekostigen. Analisten van Deutsche Bank schatten de overnamesom op circa 500 miljoen euro.

Grootste dalers in de AEX waren de financiële bedrijven Aegon, ASR en ING en ABN AMRO met verliezen tot 0,7 procent. In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 2,2 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Op de lokale markt daalde CM.com meer dan 4 procent. Het technologiebedrijf haalde bijna 32 miljoen euro op met de verkoop van ruim 2,1 miljoen nieuwe stukken, voor 15 euro per aandeel. De opbrengst zal worden gebruikt voor mogelijke overnames en algemene bedrijfsdoeleinden.

Inditex dikte ruim 5 procent aan in Madrid. Het moederbedrijf van bekende kledingketens als Zara, Bershka en Pull & Bear, heeft in de tweede kwartaal winst geboekt. Bijna alle filialen van de Spaanse onderneming waren in de meetperiode weer open. Wel bleven de opbrengsten nog achter, omdat klanten door zorgen over corona winkelcentra blijven mijden.

In Frankfurt zakte Lufthansa dik 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg denkt de Duitse luchtvaartmaatschappij dat er door de coronacrisis meer banen op de tocht komen te staan dan de al aangekondigde 22.000. Ook zal de vloot verder worden ingekrompen nu vliegtuigpassagiers langer wegblijven dan eerder verwacht.

De euro was 1,1856 dollar waard, tegen 1,1848 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 39,11 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent op 41,26 dollar per vat.