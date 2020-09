'Overname Signet door IMCD strategisch verstandig'

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Chemicaliëndistributeur IMCD doet strategisch een verstandige zet met de overname van zijn Indiase branchegenoot Signet. Dat stelt Deutsche Bank. Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar de kenners van de bank schatten de overnamesom op ongeveer 500 miljoen euro.

Signet richt zich op de distributie van stoffen voor de farmaceutische en voedingsindustrie. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdunners en zoetstoffen. Behalve in India is de onderneming ook actief in Bangladesh, het Midden-Oosten en Afrika. Volgens Deutsche Bank gaat het om een bedrijf van hoge kwaliteit met sterke groei. Deutsche Bank verhoogt zijn koersdoel voor IMCD van 83 euro naar 92 euro. Het advies is hold.

ING is ook positief over de overname. Volgens de bank is Signet een bedrijf met solide autonome groei en hoge winstgevendheid. ING spreekt van een goede stap voor IMCD. Het advies is hold en het koersdoel staat op 77,30 euro.

Nieuwe aandelen

IMCD haalde 400 miljoen euro op met de verkoop van nieuwe aandelen om de overname te bekostigen. De aandelen werden verkocht voor 91 euro per stuk. Daarnaast wil het bedrijf de opbrengst van de aandelenuitgifte gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Het aandeel IMCD noteerde woensdag omstreeks 09.25 uur een plus van 4,4 procent op 96,92 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX.