Handelsbanken sluit kantoren en schrapt banen in Zweden

STOCKHOLM (AFN) - De grote Zweedse bank Handelsbanken gaat veel kantoren sluiten en banen schrappen omdat bancaire zaken steeds meer digitaal worden afgehandeld. Het aantal Zweedse filialen moet tegen het einde van volgend jaar afnemen naar circa 200 van de huidige 380. Er gaan daarbij duizend arbeidsplaatsen op de thuismarkt verloren bij Handelsbanken.

In verband met de ingreep neemt de grootste bank van Zweden een buitengewone last van 1,5 miljard kroon, omgerekend circa 144 miljoen euro. De stap moet ook helpen kosten te verlagen. Tegelijkertijd investeert Handelsbanken meer in IT-dienstverlening. Hier wordt een bedrag van 1 miljard kroon voor uitgetrokken.

Handelsbanken is ook actief in Nederland, met 29 kantoren.