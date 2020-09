Handelshuis Pon brengt belang in fietsenmaker Accell wat terug

Gepubliceerd op | Views: 630

ALMERE (AFN) - Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell iets verlaagd, tot onder de drempel van 20 procent. Dat bleek woensdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het belang van Pon in Accell is momenteel 19,97 procent. Dat was eerder nog 20,05 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Pon liet in een verklaring weten dat "de tijd rijp is" om het aandelenbelang in Accell af te bouwen tot onder de drempel. Belangrijkste reden daarvoor is volgens de onderneming dat de Nederlandse fietsenindustrie er sterk voor staat. Daarbij hebben zowel Pon Bike als Accell goede voortgang geboekt. Pon blijft naar eigen zeggen een constructieve aandeelhouder in Accell.

Een aantal jaren geleden probeerde Pon Accell in te lijven. Die zet mislukte, waarna met een partieel bod werd gemikt op een deelneming van maximaal zo'n 20 procent. Pon liet bij dat partiële bod destijds weten dat het niet uit was op een volledige overname, maar een aandeelhouder voor de lange termijn wilde zijn.