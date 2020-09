Chemicaliëndistributeur IMCD haalt 400 miljoen op

Gepubliceerd op | Views: 91

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft circa 400 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de aankoop van een meerderheidsbelang in zijn Indiase branchegenoot Signet te financieren.

In totaal werden er via een versneld proces bijna 4,4 miljoen nieuwe stukken geplaatst voor 91 euro per aandeel.