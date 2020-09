'Beurshandel in teken rentebesluit Fed'

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent woensdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

Op het Damrak staat IMCD in de schijnwerpers. De chemicaliëndistributeur neemt zijn Indiase branchegenoot Signet over. De aankoopsom werd niet gegeven. Het bedrijf kondigde wel aan 400 miljoen euro te hebben opgehaald met de verkoop van 4,4 miljoen nieuwe aandelen om de overname te bekostigen. De aandelen werden verkocht voor 91 euro per stuk.

Ook CM.com gaf nieuwe aandelen uit. Het technologiebedrijf haalde bijna 32 miljoen euro op met de verkoop van ruim 2,1 miljoen nieuwe stukken, voor 15 euro per aandeel. De opbrengst zal worden gebruikt voor mogelijke overnames en algemene bedrijfsdoeleinden. De stukken werden verkocht aan institutionele beleggers in Europa en de Verenigde Staten.

Ahold

Het aandeel Ahold Delhaize zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het supermarktconcern op.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe heeft met succes voor 900 miljoen euro aan obligaties geplaatst. Het geld zal onder meer worden gebruikt voor het aflossen en herfinancieren van leningen. Altice verdwijnt waarschijnlijk van de Amsterdamse beurs, zo werd recent bekend. De private investeerder Next Private, van Altice-oprichter Patrick Drahi, wil de Franse onderneming in haar geheel inlijven.

Lufthansa

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Lufthansa. Volgens persbureau Bloomberg denkt de Duitse luchtvaartmaatschappij dat er door de coronacrisis meer banen op de tocht komen te staan dan de al aangekondigde 22.000. Ook zal de vloot verder worden ingekrompen nu vliegtuigpassagiers langer wegblijven dan eerder verwacht.

De Europese beurzen sloten dinsdag met winst. De AEX-index klom 0,6 procent tot 555,95 punten en de MidKap won 0,8 procent tot 816,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex een fractie hoger op 27.995,60 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent en techbeurs Nasdaq ging 1,2 procent omhoog.

De euro was 1,1843 dollar waard, tegen 1,1848 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 38,90 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent op 41,09 dollar per vat.