Techbedrijf CM.com haalt miljoenen op met verkoop aandelen

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf CM.com heeft met de uitgifte van nieuwe aandelen bijna 32 miljoen euro opgehaald. De opbrengst van de emissie wordt gebruikt voor mogelijke overnames en algemene bedrijfsdoeleinden, aldus de onderneming uit Breda.

De stukken werden via een versneld proces verkocht aan institutionele beleggers in Europa en de Verenigde Staten. In totaal ging het om ruim 2,1 miljoen nieuwe stukken, voor 15 euro per aandeel.

CM.com zegt aantrekkelijke overnamemogelijkheden te zien in de markten waarop het bedrijf actief is, die kunnen bijdragen aan versnelde groei. Er zijn al verschillende mogelijke acquisitiekandidaten gevonden.