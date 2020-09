Altice Europe plaatst obligatie

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Kabel- en telecomconcern Altice Europe heeft met succes voor 900 miljoen euro aan schuldpapier op de markt gezet. De obligaties, met een waarde van 900 miljoen euro, hebben een looptijd tot 2028. Het geld zal onder meer worden gebruikt voor het aflossen en herfinancieren van leningen.

Altice verdwijnt waarschijnlijk van de Amsterdamse beurs, zo werd recent bekend. De private investeerder Next Private, van Altice-oprichter Patrick Drahi, wil de Franse onderneming in haar geheel inlijven. Daarvoor heeft het 2,5 miljard euro over.