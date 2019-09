Handelsoverleg VS en China begint donderdag

BRUSSEL (ANP/BELGA/DPA) - De Europese Commissie rekent op Amerikaanse invoerheffingen op Europese producten in het kader van de jarenlange ruzie tussen de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Dat zei Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström.



De Eurocommissaris had gehoopt op een akkoord zonder dat er heffingen aan te pas zouden komen, maar een voorstel leverde niets op, zei ze maandag. De VS verkiezen volgens haar te onderhandelen ná de invoering van heffingen.





Washington wacht op groen licht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om invoerheffingen op te leggen op Europese producten. De WTO moet zich uitspreken over de omvang van de schade die de Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing leed door Europese steun voor concurrent Airbus. De uitspraak wordt eind deze maand verwacht.



Er bestaat aan Amerikaanse zijde al een voorlopige lijst voor invoerheffingen op producten ter waarde van 11 miljard dollar, waaronder vliegtuigen, zeevruchten, kazen, olijfolie en citrusvruchten uit Europa. De EU is van plan terug te slaan met heffingen op producten als ketchup, spelcomputers en helikopters. Brussel moet daarvoor wel wachten op een andere WTO-uitspraak, over schade die Airbus leed door Amerikaanse staatssteun aan Boeing. Die uitspraak volgt eind dit jaar of begin 2020.