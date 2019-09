Oliebedrijven scoren op rode beursdag

Gepubliceerd op | Views: 461

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag gesloten met verlies. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de oliesector na aanvallen met drones op twee belangrijke olievelden in Saudi-Arabië. Europese olieproducenten zoals Shell profiteerden van een fikse stijging van de olieprijzen, terwijl de luchtvaartaandelen onder druk stonden vanwege de vrees voor duurdere kerosine.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de min op 573,46 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 838,22 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen sloten tot 1,2 procent in het rood.

Door de aanvallen op de olie-installaties in Abqaiq en Khurais afgelopen weekend kwam ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stil te liggen. De aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens Washington en Saudi-Arabië zit Iran achter de aanslag. Brentolie, de maatstaf voor onder meer olie uit het Midden-Oosten, werd 11,8 procent duurder op 67,32 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie klom 11,3 procent tot 61,06 dollar.

Stijger

De Nederlands-Britse olie- en gasreus Shell was de grootste stijger in de AEX met een winst van 2,5 procent. Bij de middelgrote fondsen behoorden de oliedienstverleners Fugro (plus 2,5 procent) en SBM Offshore (plus 2,1 procent) tot de grootste stijgers. In Londen kregen olie- en gasbedrijven BP en Tullow Oil 4 en 8,4 procent bij. De Franse oliebedrijven Total en TechnipFMV wonnen 2,5 en 4,6 procent in Parijs.

Luchtvaartcombinatie Air France KLM leverde 3,2 procent in op het Damrak en was daarmee de grootste daler in de MidKap. In Frankfurt verloor Lufthansa 2,8 procent. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, zakte 2,7 procent in Londen. De budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair raakten tot 1,8 procent kwijt. Vliegtuigmaker Airbus ging met 3,4 procent omlaag in Parijs.

Winkelruimte

Verder was Unibail-Rodamco-Westfield in de AEX een van de schaarse stijgers met een plus van 0,4 procent. Het vastgoedbedrijf liet weten opnieuw meer winkelruimte te hebben verhuurd in zijn megamall in Leidschendam. Speciaalchemiebedrijf DSM zakte 3,3 procent na berichten over een mogelijk bod op de voedingstak van DuPont.

De euro was 1,1004 dollar waard, tegen 1,1075 dollar op vrijdag.