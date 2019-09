Obligatiehouders Norwegian akkoord met uitstel

Gepubliceerd op | Views: 416

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - De Noorse budgetmaatschappij Norwegian Air heeft van zijn obligatiehouders uitstel gekregen in het terugbetalen van obligaties. De betaling van in totaal 380 miljoen dollar wordt nu met twee jaar vooruit geschoven, zo bleek maandag.

In ruil heeft Norwegian afgesproken dat er een premie op de rente wordt betaald. Ook is afgesproken dat ze als onderpand aandelen van de start- en landingsslots van Norwegian op London Gatwick Airport krijgen.

Norwegian heeft onder meer last van het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX-toestellen. De onderneming gaf recent aan er niet op te rekenen dat de toestellen van dit type dit jaar nog de lucht in mogen. De Boeing 737 MAX mag al maanden wereldwijd niet meer vliegen. Dat gebeurde na een crash van een vliegtuig van Ethiopian Airlines als gevolg van een overijverig veiligheidssysteem. Enkele maanden eerder was ook een 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air door toedoen van dat systeem neergestort.

Het aan de grond moeten houden van de relatief zuinige 737 MAX-vliegtuigen zadelt maatschappijen wereldwijd op met de nodige kosten.