Deal Thuisbezorgd in Leiden en Eindhoven

AMSTERDAM (AFN) - Thuisbezorgd.nl, onderdeel van Takeaway.com, heeft een deal gesloten met de stationsformules op Eindhoven en Leiden Centraal. Reizigers kunnen eten bestellen bij formules zoals Julia's, AH to go en Burger King, direct online afrekenen en hun bestelling afhalen zonder in de rij te staan.

Er werden geen financiële details gemeld over de samenwerking. De twee steden zijn gekozen vanwege de vele treinreizigers en studenten die gebruikmaken van de stations. In Leiden komen dagelijks ongeveer 103.000 reizigers en in Eindhoven zijn dat er gemiddeld 84.000. Afhankelijk van het succes van het experiment overweegt Thuisbezorgd.nl om zijn afhaalservice in 2020 aan te bieden op stations in het hele land.