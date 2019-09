Shell koploper in lagere AEX

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de sterk gestegen olieprijzen na de aanvallen op twee belangrijke olievelden in Saudi-Arabië. Op het Damrak profiteerde olie- en gasconcern Shell van de duurdere olie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 575,08 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 838,43 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent.

Shell voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een winst van 3,1 procent. In de MidKap stegen de oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore 4,2 en 3,5 procent. Luchtvaartcombinatie Air France (min 5 procent) had juist last van de hogere olieprijzen. In Londen steeg olie- en gasbedrijf BP 3,6 procent en het Franse Total dikte 2,9 procent aan. Brentolie kostte 9 procent meer op 65,63 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie steeg 8,1 procent tot 59,29 dollar.