Omzet Hennes & Mauritz verder omhoog

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet in de boeken gezet. Volgens H&M sloeg de zomercollectie goed aan bij het publiek en werd het marktaandeel vergroot.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat liep van 1 juni tot en met 31 augustus, steeg de omzet op jaarbasis met 12 procent tot 62,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend 5,8 miljard euro. Op basis van constante wisselkoersen was een plus van 8 procent te zien. Daarmee gaat de omzet al zes kwartalen op rij omhoog. Op 3 oktober komt H&M met winstcijfers naar buiten over de afgelopen periode.