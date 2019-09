Oliebedrijven stijgen op Aziatische beurzen

Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De oliebedrijven waren maandag in trek op de Aziatische beurzen door de forse stijging van de olieprijzen, die volgde op de aanval op twee olie-installaties in Saudi-Arabië. De Aziatische beursgraadmeters zelf lieten een gemengd beeld zien na tegenvallende Chinese macro-economische cijfers. In Japan waren de financiële markten gesloten vanwege een nationale feestdag.

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door vermoedelijk meerdere drones getroffen. Daarmee werd ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toestemming gegeven om olie van de strategische reserve van het land te gebruiken.

De prijs van Brentolie stond ruim 10 procent hoger op 66,28 dollar. Brent werd eerder tijdens de Aziatische handel in Singapore maar liefst 19 procent duurder op 71,95 dollar per vat. Dat was de sterkste prijsstijging sinds het Brent-contract in 1988 werd gelanceerd. De prijs van een vat Amerikaanse olie dikte met 9,4 procent aan tot 60,01 dollar per vat.

Beurs Shanghai

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak. De Chinese economische groei liet in augustus een verdere vertraging zien. Zowel de Chinese industriële productie als de winkelverkopen in het land namen vorige maand minder sterk toe dan verwacht. De Chinese oliebedrijven PetroChina en CNOOC stegen 3,5 en 6,7 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,1 procent, na de aanhoudende pro-democratische protesten in de stad afgelopen weekend. Beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing daalde 2,4 procent. De Londen Stock Exchange (LSE) heeft het overnamebod van zijn Hongkongse branchegenoot afgewezen.

De All Ordinaries in Sydney steeg een fractie. De Australische olieproducenten Woodside Petroleum en Santos wonnen 4,6 en 5,4 procent. De Kospi in Seoul noteerde 0,5 procent in de plus. Het Zuid-Koreaanse oliebedrijf S-Oil dikte 1,8 procent aan.