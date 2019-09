Gepubliceerd op | Views: 1.023

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf CM.com gaat naar de beurs in Amsterdam. Het bedrijf dat nu nog in handen is van oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers wil dat de notering in de "komende weken" een feit wordt.

Met de beursgang wil CM.com ongeveer 100 miljoen euro ophalen met nieuwe aandelen. Daarnaast maken de twee oprichters mogelijk een deel van hun belang via een private plaatsing te gelde. Zowel topman Van Glabbeek als operationeel directeur Gooijers wil een "aanzienlijk belang" in het in 1999 door hen opgerichte bedrijf houden.

CM.com verzorgt voor bedrijven de communicatie met hun klanten via berichtendiensten als SMS en WhatsApp. Vorig jaar gingen er meer dan twee miljard berichten over het platform van CM.com. De onderneming heeft klanten als IKEA, Thuisbezorgd en Albert Heijn. De jaaromzet bedroeg vorig jaar 84,6 miljoen euro, de operationele winst kwam uit 797.000 euro.