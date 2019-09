Osram steunt overnamebod van AMS

Gepubliceerd op | Views: 474

MÜNCHEN/WENEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht steunt het overnamebod van de Oostenrijkse sensormaker AMS die in een overnameslag is verwikkeld met de investeerders Bain Capital en Carlyle Group. Dat maakte Osram maandag bekend.

AMS biedt 38,50 euro per aandeel, terwijl Bain en Carlyle 35 euro per aandeel voor Osram hebben geboden. Eerder op de dag had AMS zijn acceptatiedrempel voor het bod verlaagd naar 62,5 procent van 70 procent. Ook maakte AMS bekend 1,5 miljard euro op te willen halen met met de uitgifte van nieuwe aandelen om de overname te helpen financieren.

Osram verklaarde dat zorgen over financiering van het bod door de Oostenrijkers nu zijn geadresseerd en dat het voorstel financieel aantrekkelijk is. Wel blijven er bepaalde vragen over de strategie van AMS met Osram, aldus een verklaring. Zo is er weerstand tegen de overname bij de ondernemingsraad van Osram en bij de vakbonden, uit vrees voor banenverlies door de Oostenrijkse plannen voor kostenbesparingen.

Tegenbod

Volgens AMS moet de lagere drempel helpen sneller succes te hebben met het overnemen van Osram. De aanmeldperiode voor het bod loopt tot 1 oktober. De onderneming wil eind oktober een bijzondere aandeelhoudersvergadering houden over de aandelenuitgifte.

AMS kwam begin deze maand met een formeel tegenbod voor Osram. Het bedrijf zei overtuigd te zijn van succes met de overname, na brede positieve feedback van aandeelhouders van Osram over het voorstel.

Mogelijk kunnen Bain en Carlyle hun bod op Osram gaan verhogen. Topman Olaf Berlien van Osram heeft zich achter het bod van de investeerders geschaard en is niet van plan zijn aandelen aan te melden bij AMS.