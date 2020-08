Cijferseizoen voor beleggers is bijna voorbij

quote: schreef:

De EU is tech-less tov China en VS. Wij hebben daar te grote steken laten vallen en zitten straks alleen met US bedragen die woekerprijzen bij ons in rekening brengen. Waar is de EU om toch uit Europa te propageren en stimuleren?

"Trump voert nu een handelsoorlog door alle Chinese tech te verbieden.Is tegen alle regels in, maar hij doet niet meer mee aan de WHO."En dat verbaast je? Het enige dat me verbaasd is dat de VS dat nu pas doet.Wel eens Google, Facebook, Whatsapp, etc geprobeerd te gebruiken in China? Juist...Gaat nooit gebeuren. Alles in de EU is erop gericht om dinosaurus bedrijven in leven te houden. Er is 0 stimulans voor startups. Er is geen geld voor, er zijn veel te veel regels (om grote bedrijven te beschermen dankzij lobby), er zijn te veel regels voor investeerders, te veel regels omtrent arbeidsrecht en daarom totaal onmogelijk om te innoveren via startups.Je kunt hoog of laag springen, maar dat gaat in geen 20 jaar ook maar een steek veranderen. Die hele anti-innovatie cultuur zit diepgeworteld in zowel politiek als cultuur in de EU.Het enige land in deze regio dat daarvan los zou kunnen breken is wellicht de VK. En voor mensen die veel NOS kijken en Volkskrant lezen is dat natuurlijk een zeer controversiële mening.