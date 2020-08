Brand in Heinekenbrouwerij in Den Bosch

Gepubliceerd op | Views: 130

DEN BOSCH (AFN) - Bij een grote brouwerij van Heineken in Den Bosch is brand uitgebroken. Volgens de alarmmelding gaat het om een uitslaande brand in een opslaghal van de brouwerij aan de Rietveldenweg.

De brandweer, die met meerdere wagens en ladderwagens is uitgerukt, meldt dat de brand op het dak woedt. Mogelijk is de brand ontstaan door oververhitting van zonnepanelen.

De wijkagent adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten omdat er veel rook te zien is.

De brouwerij in Den Bosch is een van drie vestigingen in Nederland van Heineken.