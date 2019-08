Wall Street eindigt beursweek positief

voor mij gaat deze week licht rood in de boeken,maar vandaag ging het opperbest,mijn topspeler besi drukte het gaspedaal heel stevig in en ook aperrammetje,die ex dividend ging,noteerde ruim 1 duppie plus.

helaas heb ik van de week winst moeten nemen op mijn topper,om een nieuwe computer te kunnen kopen,het oude beestje,die nog maar 6 jaar oud was,word niet meer fatsoendelijk geupdate,reden,hij is te antiek!!

op de nieuwe,veel snellerre, hebben we op de startpagina,de beroemde bouwserie 1200,van de ns gezet,die kwamen vroeger, met die prachtig huilende motoren,door op geldermalsen,als ze weer groen licht kregen,wij hopen,dat hij het beursje ook weer gigantisch omhoog gaat slepen,

mischien gaat dat lukken,nu ook de amerikaanse cijfers,goed last van het oorlogsdrama gaan krijgen,trumpie is behoorlijk aan het dimmen,er is een kleine kans,dat,dat de slechte cijfers gaat elimineren.

morgen mittalletje nog maar weer eens ondersteunen, een mooi reisje naar de veluwe over het gladde ijzer,helaas niet meer achter zo'n brullende 1200!!

op de rustdag genieten van het al oude WOORD,Het geeft je eeuwigdurende,heerlijke,rijkdom,gratis voor arme verloren zondaren!!

maandag hoop ik op verdere rust op de beurs,dalm gaf als reden voor de hogere rvs prijs aan, dat er een import beperking voor indo rvs komt,waardoor er hier een te kort zal ontstaan,dat lijkt me prachtige muziek voor aperrammetje,y hope so!!,Sjaloom!!!