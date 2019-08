VEB wil antwoorden van bouwer BAM

Ik ben iedere keer weer aangenaam verrast in het adequate optreden van de VEB. Mijn complimenten voor hun kritische houding en vasthoudendheid om voor de belangen van alle aandeelhouders op te komen. Terecht worden er vragen gesteld aan de directie van BAM, hun beleid is al jaren uitermate zwak te noemen en het is een raadsel waarom oude fouten steeds blijven terug keren. Wie in deze tijd geen goed geld kan verdienen in de bouw, moet zich afvragen of hij wel leiding kan geven aan een bouwbedrijf.