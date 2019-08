Geen enkele zzp-er, flexwerker, 0 uren contractor of hoe ze allemaal ook mogen heten, krijgt centjes voordat het payroll bedrijf zelf is betaald, dus bovenstaand verhaal is complete nonsens. Ze hebben gewoon de centjes die niet van hun zijn, opgemaakt. En het vervelende is, dat ING bijvoorbeeld, de centjes moet blijven overmaken naar TCP, wetende dat hun inhuurkrachten niets betaald krijgen. Voorbeelden zat hiervan uit het verleden op het www te vinden.