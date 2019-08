Total committeert zich aan project Mozambique

Gepubliceerd op | Views: 221

PARIJS (AFN) - De Franse gas- en oliereus Total heeft zich gecommitteerd aan een groot lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Mozambique. De onderneming staat op het punt om de opdracht over te nemen van Anadarko Petroleum, als onderdeel van haar uitbreiding in Afrika.

Om het project tot wasdom te laten kopen moet een slordige 23 miljard dollar worden geïnvesteerd. Daarmee zou het de grootste opzichzelfstaande investering in Afrika zijn. De ontwikkeling van de economie van Mozambique is ook grotendeels van het project afhankelijk. Het land in het zuidoosten van het continent behoort tot de armste landen ter wereld en kampt ook nog met de naweeën van een tweetal orkanen die er eerder huishielden.

Total is van plan alle Afrikaanse bezittingen van Anadarko over te nemen. Daartoe behoren ook olie- en gasprojecten in Ghana en Algerije. In Oeganda is Total in gesprek met autoriteiten over een belang in olieproject Lake Albert. Total wil dit belang over nemen van Tullow Oil.