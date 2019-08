IMCD hard onderuit op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 436

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft vrijdag op de beurs in Amsterdam een stevig verlies moeten incasseren. Het AEX-fonds ging in de uitverkoop na een tegenvallend handelsbericht. Het sentiment op de Europese beursvloeren was overigens positief. Beleggers leken de handelsvrees en recessiezorgen voor even aan de kant te schuiven.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de laatste sessie van een turbulente week 1,3 procent in de plus op 541,94 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 788,07 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent. De beurs in Londen won 0,8 procent.

IMCD was de enige daler bij de hoofdfondsen, en kelderde dik 15 procent. De Rotterdamse chemicaliëndistributeur wist in het eerste halfjaar de omzet en winst op te voeren. Het bedrijf had in het tweede kwartaal wel last van ongunstige economische omstandigheden in een aantal regio's. Ook de huidige marktomstandigheden zijn volgens topman Piet van der Slikke onzeker.

Verzekeraars

Ahold Delhaize was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,9 procent. Ook verzekeraars Aegon en NN Group stonden bij de sterkste stijgers daags na de cijferpublicaties. Voor Aegon (plus 2,6 procent) betekende dat iets van herstel na de afstraffing donderdag. NN Group (plus 2,8 procent) hield de stijgende lijn vast.

Galapagos won 1,6 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft te horen gekregen dat zijn ingediende dossier over het medicijn filgotinib door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) is ontvangen en wordt beoordeeld. Het gaat om de toepassing van het middel voor reumatoïde artritis.

Fugro

In de MidKap eindigde bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 4,8 procent. Hekkensluiter was TKH Group met een min van 1,6 procent. De technologiegroep heeft de verkoop van de meerderheid van zijn industriële connectivity-activiteiten aan investeerder Torqx Capital Partners afgerond. ING verlaagde daarnaast het advies voor het aandeel.

De euro was 1,1095 dollar waard tegenover 1,1098 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 54,72 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 58,62 dollar per vat.