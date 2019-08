Turks pensioenfonds wil British Steel kopen

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: Pensioen, pensioenfondsen

SCUNTHORPE (AFN/BLOOMBERG) - Het Turkse militaire pensioenfonds Oyak is in exclusieve gesprekken om de failliete staalmaker British Steel over te nemen. Dat doet het fonds, dat meer dan 19 miljard dollar aan bezittingen heeft, via zijn dochter Ataer. Ataer heeft nu twee maanden de tijd om afspraken te maken met klanten, toeleveranciers, werknemers en vakbonden.

De Britse Insolvency Service, dat de liquidatie van het bedrijf overziet, bevestigde de exclusieve gesprekken met Ataer. Volgens de dienst hebben de Turken een "acceptabel" bod gedaan.

British Steel vroeg in mei uitstel van betaling aan. Dat was drie jaar nadat investeerder Greybull Capital het bedrijf had overgenomen van het Indiase Tata Steel voor 1 pond. Bij British Steel werken ongeveer 5000 mensen. Het Britse staalbedrijf is ook eigenaar van het Nederlandse FN Steel in Alblasserdam.

Oyak is in eigen land de grootste aandeelhouder van staalbedrijf Erdemir.