Topman Cathay stapt op na protesten Hongkong

Grappig, dat je mensen die in staat zijn geweest van een arm land, mede door de hebzuchtige invloed van buitenlandse mogendheden, op te bouwen naar een economisch welvarend land waar zelfs de grootste macht van de wereld bang van aan het worden is, barbaren noemt.



Een land dat meer oog heeft voor klimaatverandering en duurzaamheid dan bijna elk westers land.



Een land dat volgens de principes van de democratie 'de wil van het volk' een stuk democratischer is dan de grootste grootmacht van de wereld.



Beetje teveel door een Westerse bril naar de wereld aan het kijken?