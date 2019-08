Beurzen over breed front omhoog

Gepubliceerd op | Views: 601

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen vrijdag over een breed front omhoog. Beleggers trokken zich op aan het lichte herstel op Wall Street en schoven de zorgen over een recessie en de dalende obligatierentes even aan de kant. Op het Damrak werd chemicaliëndistributeur IMCD afgestraft na een tegenvallend handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent in de plus op 539,37 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 782,49 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,9 procent. De beurs in Londen won 0,4 procent, na een vertraagde opening vanwege technische problemen.

IMCD was veruit de grootste daler bij de hoofdfondsen met een koersverlies van ruim 11 procent. De Rotterdamse chemicaliëndistributeur wist in het eerste halfjaar de omzet en winst op te voeren. Het bedrijf had in het tweede kwartaal wel last van ongunstige economische omstandigheden in een aantal regio's. Ook de huidige marktomstandigheden zijn volgens topman Piet van der Slikke onzeker.

Galapagos behoorde tot de kopgroep in de AEX met een winst van 2,8 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft te horen gekregen dat zijn ingediende dossier over het medicijn filgotinib door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) is ontvangen en wordt beoordeeld. Het gaat om de toepassing van het middel voor reumatoïde artritis. Galapagos spreekt van een belangrijke mijlpaal.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van ruim 3 procent. Hekkensluiter was TKH Group met een min van 2,8 procent. De technologiegroep heeft de verkoop van de meerderheid van zijn industriële connectivity-activiteiten aan investeerder Torqx Capital Partners afgerond. ING verlaagde daarnaast het advies voor het aandeel.

Bayer klom meer dan 2 procent in Frankfurt. Analisten van Bank of America Merrill Lynch schroefden hun aanbeveling voor het Duitse chemieconcern op naar kopen.

De euro was 1,1083 dollar waard tegenover 1,1098 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de recente zware koersval. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 55,58 dollar. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs tot 59,36 dollar per vat.