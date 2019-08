'Moeilijke markt zit IMCD dwars'

Gepubliceerd op | Views: 468

AMSTERDAM (AFN) - De ongunstige marktomstandigheden sijpelen voor het eerst door in de resultaten van IMCD. Zo beoordelen kenners bij ING de tweedekwartaalcijfers van de chemicaliëndistributeur. Zij wijzen vooral op de matige prestatie in de divisie die zich bezighoudt met activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Het bedrijfsresultaat stagneerde bij die tak mede omdat de zaken in Duitsland wat minder gingen, denken de analisten. Zij zien de overname van het Duitse bedrijf Velox als een van de oorzaken. Maar ook de divisies in het Verre Oosten en de Verenigde Staten vertoonden zwaktes. De resultaten waren in hun totaliteit teleurstellend, concluderen de marktvorsers.

ING hanteert een koopadvies op IMCD met een koersdoel van 75 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.00 uur 15,6 procent lager op 61,65 euro en was hiermee de grootste daler in de AEX.