ING verlaagt advies TKH

Opnieuw mosterd na de maaltijd: de analisten schamen zich er kennelijk niet voor. Ook dit geeft weer alle reden om analisten niet meer serieus te nemen, ze zijn alleen goed in het verhogen van koersdoelen voor toch al te hoog gewaardeerde aandelen en het in elkaar rammen van koersdoelen van (te) laag gewaardeerde aandelen. Deze beroepsgroep zou zich eens achter de oren moeten krabben, of op moeten heffen. en nog iets: kennelijk is ING niet de huisbankier van TKH....