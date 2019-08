Gepubliceerd op | Views: 663 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Het koersdoel voor het aandeel Brunel is door analisten van ING verlaagd van 17,50 euro naar 16,25 euro. Het advies blijft daarbij buy, zo bleek vrijdag uit een rapport van de bank over de detacheerder.

De kenners wezen er op dat de door het bedrijf gegeven prognose voor 2019 teleurstellend werd opgevat, vanwege een vertraging in de fasering van energieprojecten. Ook is de bezorgdheid in de markt toegenomen over de houdbaarheid van de trends in Nederland en Duitsland voor de tweede helft van het jaar. ING noemt de vooruitzichten voor 2019 "veilig", zelfs bij een langzamer groeiscenario in de twee landen. Een opleving van Energy zorgt daarbij voor steun aan het volgende jaar, op basis van de projectenpijplijn.

Wel verwachten de marktvorsers op de korte termijn enkele vertragingen bij het opstarten van bijvoorbeeld projecten. "Wij denken dat de markt te sterk heeft gereageerd op de resultaten, aangezien Brunel veerkrachtiger zal blijken te zijn bij een Europese groeivertraging", aldus ING.

Het aandeel Brunel stond vrijdag omstreeks 09.50 uur 1,7 procent lager op 10,56 euro.