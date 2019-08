'ING en ABN in het voordeel bij rentestap'

Gepubliceerd op | Views: 2.782

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ING en ABN AMRO zijn in het voordeel ten opzichte van andere Europese banken als de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verlaagt. Dat schrijven analisten van RBC in een rapport over de bankensector. Nederlandse banken zijn volgens hen, evenals Franse financieel dienstverleners, minder gevoelig voor renteverlagingen dan branchegenoten.

Financiële markten houden sterk rekening met een renteverlaging door de ECB in september. Marktvorsers van RBC keken daarom naar de prestaties van banken op de aandelenbeurzen na de laatste renteverlaging door de centrale bank in 2016. Duitse en Italiaanse banken werden toen het hardst geraakt.

Op de korte termijn hebben banken die minder gevoelig zijn voor rente-ontwikkelingen de voorkeur bij RBC. Ook financiële concerns die beter in staat zijn op eigen kracht de tariefsverlaging op te vangen hebben een streepje voor. Politieke en macro-economische ontwikkelingen belemmeren evenwel waardestijgingen van bankenaandelen, die op het eerste gezicht erg goedkoop zijn.

ABN AMRO is bij RBC een zogeheten top pick. Het aandeel sloot donderdag op de beurs in Amsterdam 1,2 procent lager op 16,51 euro. ING, dat het beleggingsadvies outperform kreeg, stond 0,7 procent lager op 8,34.