Volksbank denkt aan superdividend voor Staat

UTRECHT (AFN) - De Volksbank keert komende jaren mogelijk zo'n half miljard euro extra uit aan de Nederlandse staat. Het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank doet het inmiddels zo goed dat zo'n superdividend in gespreide vorm tot de mogelijkheden behoort.

Het gaat nog wel om een geschat bedrag. "Er staat nog niks vast", benadrukt topman Maurice Oostendorp. Er moet volgens hem bijvoorbeeld nog met de aandeelhouder overlegd worden. Ook is goedkeuring nodig van de Europese Centrale Bank (ECB).

Het concern is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat. Die pompte eerder dik 2 miljard euro in de organisatie. Van dat geld heeft de Volksbank afgelopen jaren handig gebruikgemaakt. De kapitaalpositie is sterk en het rendement op eigen vermogen ligt al vóór op de doelstelling voor 2020 van 8 procent.

Rente

In de eerste helft van dit jaar wist de Volksbank het ongunstige renteklimaat te pareren met onder meer lagere personeels- en marketingkosten. Ook was er sprake van groei op het gebied van betaalrekeningen, spaargeld en hypotheken. Onder de streep bedroeg de winst 154 miljoen euro, tegen 149 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.

De Volksbank kijkt inmiddels weer naar mogelijkheden om op eigen benen te staan. Daarbij is het wachten op Den Haag. De bank rekent erop dat NLFI, de stichting die de staatsdeelnemingen in financiële instellingen beheert, ergens in de tweede helft van dit jaar met een nieuwe voortgangsrapportage komt. Dat rapport zal waarschijnlijk belangrijk zijn voor de regering bij het nemen van een besluit over een eventuele zelfstandige toekomst.

Net als bij andere banken is de aanhoudende lage rente wel een punt van zorg. "Het tast het vertrouwen van consumenten aan. Die vragen zich af ze straks nog wel rente krijgen over hun spaargeld", aldus Oostendorp. Hij kan een negatieve spaarrente niet uitsluiten, al snapt hij dat niemand daar blij van zou worden. Komende tijd gaat de Volksbank onderzoeken wat de situatie met lage rentes precies betekent voor klanten en hoe de bank daar het beste op zou kunnen inspelen.