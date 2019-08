IMCD voert resultaat op in onzekere markt

Gepubliceerd op | Views: 130

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft in het eerste halfjaar de omzet en winst opgevoerd. Daarbij had het Rotterdamse bedrijf in het tweede kwartaal wel last van ongunstige economische omstandigheden in een aantal regio's, waardoor de groei in die periode afzwakte. Ook de huidige marktomstandigheden zijn onzeker, stelt topman Piet van der Slikke.

In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met 21 procent tot bijna 1,4 miljard euro. De brutowinst kwam uit op 312 miljoen euro, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is de brutowinstmarge iets gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Onder de streep resteerde 64,3 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 53,7 miljoen euro een jaar eerder. Ondanks de onzekerheid, gaat IMCD ervan uit dat het bedrijfsresultaat (ebita) dit jaar hoger zal uitkomen dan in 2018.