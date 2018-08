Canadees Smith nieuwe baas Air France-KLM

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Ben Smith wordt uiterlijk per 30 september de nieuwe bestuursvoorzitter van Air France-KLM. De luchtvaartcombinatie maakte de benoeming van de Canadees donderdag wereldkundig. Geruchten over Smith, die overkomt van Air Canada, als opvolger van de in mei opgestapte Jean-Marc Janaillac deden al langer de ronde.

Smith rest onder meer de zware taak om een loongeschil met piloten van Air France de wereld uit te helpen. Eerder dit jaar voerden de vliegers meermaals acties in hun roep om meer salaris. Dit kostte het bedrijf honderden miljoenen euro's.

Het conflict met de Franse piloten bezegelde eerder het lot van Smiths voorganger. In afwachting van de benoeming van de nieuwe baas schortten de vliegers verdere stakingen op. Franse vakbonden zouden ook verdere wijzigingen in het management bij de luchtvaartcombinatie hebben geëist. Ze zeiden eerder ook niet blij te zijn met de benoeming van een niet-Fransman.

Structuur

De aanstelling van Smith betekent ook dat de structuur bij Air France-KLM op de schop gaat. Het bedrijf zal de wijzigingen zo snel als mogelijk aankondigen. Tot het moment dat Smith aan het roer komt te staan van de luchtvaartcombinatie blijft het interim-bestuur zitten.

Volgens niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc van Air France-KLM is de aanstelling van Smith uitstekend nieuws voor het concern. Ze prijst onder meer de vernieuwende leiderschapskwaliteiten van Smith. Ook wees ze op zijn staat van dienst bij Air Canada.

Smith zelf zegt blij te zijn met de geboden kans. Hij is zich bewust van de zware concurrentie waar Air France-KLM mee te maken heeft in de Europese luchtvaartindustrie. Ook zegt hij zijn best te zullen doen om het vertrouwen te winnen van alle belanghebbenden.