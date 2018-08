Woningbouw VS iets toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 124 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in juli met 0,9 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt.

De bouw kwam uit op 1,17 miljoen huizen op jaarbasis. Economen rekenden in doorsnee op op een stijging van 7,4 procent tot 1,26 miljoen huizen. In juli nam de de woningbouw volgens een nieuwe schatting met 12,9 procent af.

Het ministerie meldde verder dat het aantal afgegeven bouwvergunningen vorige maand met 1,5 procent is gestegen. Economen voorspelden gemiddeld een stijging van 1,4 procent.