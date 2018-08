'Wall Street omhoog op hoop handelsfront'

Gepubliceerd op | Views: 688

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting hoger, na de minnen een dag eerder. Beleggers verwerken onder meer hoopgevende ontwikkelingen over verlichting in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Verder wordt met veel interesse gekeken naar beter dan verwachte cijfers van winkelgigant Walmart.

China en de VS gaan weer voorzichtig met elkaar praten. De Chinese viceminister van Handel reist eind augustus af naar de VS voor handelsgesprekken. De onderhandelingen vinden nog niet op het hoogste niveau plaats. Het beurssentiment wordt ook gesteund door een stabilisering van de Turkse lira. De koersduikeling van de munteenheid en de mogelijke gevolgen daarvan hielden de markten de afgelopen dagen in hun greep.

Bij de bedrijven kwam Walmart met sterke cijfers. De supermarktketen verhoogde ook zijn vooruitzichten voor het lopende jaar. Het aandeel ging in de voorbeurshandel flink omhoog. Ook andere retailbedrijven kunnen meebewegen met Walmart. Warenhuisketen J.C. Penney presenteerde echter een groter dan verwacht verlies en kan rekenen op een afstraffing op de beurs.

Cisco Systems

Ook Cisco Systems kwam met cijfers. De producent van netwerkapparatuur kijkt terug op zijn hoogste kwartaalomzet ooit en kan daarmee rekenen op een positieve dag op de beurs. Nabeurs openen twee chipbedrijven de boeken, te weten Nvidia en Applied Materials.

Tesla staat zoals vaker de laatste tijd ook weer in de belangstelling. Toezichthouder SEC zou de maker van elektrische auto's hebben gedagvaard. De beurswaakhond zou om meer informatie hebben gevraagd over de tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van het bedrijf. Daarnaast verscheen er een positief verslag van een analist over de productie van de Model 3 na een bezoek aan de Tesla-fabriek in Fremont.

Amazon

Verder zou Amazon bezig zijn met het optuigen van een vergelijkingssite van Britse verzekeringen. Amazon wordt ook in verband gebracht met een overname van bioscoopketen Landmark Theatres.

Symantec kan een koerssprongetje maken. Het activistische hedgefonds Starboard dat een belang heeft van bijna 6 procent in het cyberbeveiligingsbedrijf heeft aangedrongen op wijzigingen bij Symantec.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,5 procent lager op 25.162,41 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 2818,37 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 7774,11 punten.