UBS verhoogt advies op ASR

Onderwerpen: advies, ASR

AMSTERDAM (AFN) - ASR heeft een sterke positie om zijn groei aan te zwengelen door middel van overnames. Dat concludeert een analist van UBS, die zijn advies voor het aandeel verhoogt naar neutral van sell.

De verzekeraar heeft volgens de marktkenner een betere balans dan zijn branchegenoten. Ook is ASR goed op weg met de integratie van de overgenomen activiteiten van Generali Nederland. Wel is het zo dat de verwachtingen voor het aandeel hoog zijn en al deels in de prijs van het aandeel verwerkt lijken, stelt de analist.

UBS verhoogde ook zijn koersdoel voor het aandeel naar 35 euro. ASR stond omstreeks 10.40 uur 0,6 procent hoger in de AEX op 38,12 euro.