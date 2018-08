'Succes Takeaway in Duitsland onzekerder'

Gepubliceerd op | Views: 298 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het succes van maaltijdbestelsite Takeaway in Duitsland is onzekerder geworden, nu concurrent Delivery Hero daar zijn activiteiten in de markt aan het opvoeren is. Dat stellen analisten van Exane BNP Paribas donderdag. Zij verlaagden het advies op het aandeel naar underperform van neutral.

De kenners wijzen er in rapport over de sector op dat de recente overnames van Takeaway op strategisch vlak verantwoord zijn. Maar ze verhogen wel de nettoschuld en dat geeft de marktvorsers een onprettig gevoel. Het maakt Takeaway namelijk kwetsbaarder voor concurrenten.

Exane BNP Paribas ziet Delivery Hero als 'top pick' in de sector en handhaafde het underperform-advies op branchegenoot Just Eat. Het aandeel Takeaway stond op Beursplein 5 omstreeks 09.35 uur 2,1 procent lager op 59,60 euro.