'Operationeel resultaat Boskalis valt tegen'

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar een tegenvallend operationeel resultaat behaald. Daar komt een zware afschrijving bovenop door het besluit om te stoppen met de transportactiviteiten in het goedkopere segment. Dat laat KBC Securities weten in een reactie.

Het netto operationeel resultaat bedroeg 34,5 miljoen euro, terwijl KBC had gerekend op 67 miljoen euro. Vanwege de afschrijving van 397 miljoen euro door het stopzetten van de goedkope transportactiviteiten leed Boskalis een nettoverlies van meer dan 361 miljoen euro. De omzet lag volgens KBC in lijn met de verwachtingen, terwijl de hogere orderportefeuille welkom nieuws is.

KBC denkt dat de verwachtingen voor het resultaat in heel 2018 verlaagd moeten worden. Het advies voor Boskalis is accumulate, met een koersdoel van 33,50 euro.

Misser

ING stelt eveneens dat operationeel de cijfers tegenvallen, door een misser bij offshore energie. Bij het baggeren deed Boskalis het wel beter dan verwacht en deze activiteiten hebben een gezonde orderportefeuille. ING hanteert een hold-advies met een koersdoel van 26 euro.

Het aandeel Boskalis noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een min van 4,8 procent op 24,04 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de MidKap.