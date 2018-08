Acties bij Amsterdams sorteercentrum PostNL

Ik zou me als medewerker eerder druk maken om de CEO die er een verlies weet uit te persen (cijfers Q2) voor de politieke achterban. Het bedrijf is onder haar bewind niet verkocht aan een partij die nog te doen heeft met post en postbodes voor een bedrag van 2,7 miljard (Bpost eind 2016). In plaats daarvan wordt er heel veel waarde vernietigd (3 winstwaarschuwingen) en onderdelen verkocht waardoor er nog maar 1,3 miljard aan waarde over is.



Een restbedrag van maar 1,3 miljard waarvoor ik zou protesteren omdat een Venture Capitalist kan denken, laat ik de hut eens kopen voor een kleine 2 miljard. En dan wil ik alleen die pakketjes en trap ik elke opstandige postbezorger op straat (met of zonder combi-bundel).



Drie keer hoera voor Herna Verhagen!