Acties bij Amsterdams sorteercentrum PostNL

Toch raar dat dit onderwerp dat nu bijna 2 jaar in allerlei vormen met vakbonden besproken is, en nu na de nodige aanpassingen met goedkeur en onder strikte begeleiding van de Ondernemingsraad (en alle andere vakbonden!) heel geleidelijk ingevoerd wordt, toch nog door slechts 1 speler tegenhouden wordt.



Er is maar 1 conclusie: dat de FNV over de rug van postbezorgers en sorteerders, leden probeert te behouden/werven.