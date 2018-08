Nikkei houdt verlies beperkt

Gepubliceerd op | Views: 273

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag nipt lager geëindigd. Net als in Europa en op Wall Street drukten de zorgen over de Turkse crisis het sentiment. De verliezen bleven echter beperkt nadat China liet weten een uitnodiging van de Verenigde Staten voor nieuwe handelsbesprekingen te hebben geaccepteerd.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent in de min op 22.192,04 punten. Aandelen van Japanse winkelbedrijven en cosmeticamakers stonden onder druk na tegenvallende touristencijfers in juli door de natuurrampen en zware regenval in Japan. Retailbedrijf Fast Retailing en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de Nikkei, stegen daarentegen 2,1 en 1 procent.

Ook de Chinese beurzen drongen de verliezen terug nadat bekend werd gemaakt dat de Chinese viceminister van Handel Wang Shouwen de Chinese handelsdelegatie zal leiden tijdens de besprekingen eind augustus in Washington. De beurs in Shanghai toonde een kleine min van 0,1 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager. Het Chinese technologieconcern Tencent daalde 3 na een onverwachte daling van de kwartaalwinst. Het was de eerste winstdaling van het bedrijf in bijna dertien jaar.

De All Ordinaries in Sydney steeg een fractie. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, raakte de Kospi 0,9 procent kwijt.