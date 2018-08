Boskalis stopt met goedkoop transport

Gepubliceerd op | Views: 1.801 | Onderwerpen: transport

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis stopt met zijn goedkopere transportactiviteiten. Als gevolg van dat besluit zet Boskalis een bijzondere last van 397 miljoen euro in de boeken, vooral vanwege afschrijvingen op goodwill en schepen. Die afschrijving drukt Boskalis stevig in de rode cijfers.

Volgens Boskalis is de markt voor dit type transportactiviteiten fors verlieslatend met overcapaciteit uit Azië. Ook passen ze niet langer in de strategie van het bedrijf, omdat nu meer wordt gekeken naar positionering in hogere segmenten op de maritieme transportmarkt. Boskalis stelt dat daar nog volop kansen zijn.

Vooral als gevolg van de last leed het bedrijf in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 361,4 miljoen euro, tegen een plus van iets meer dan 75 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte naar ruim 167 miljoen euro, van 225 miljoen euro een jaar geleden. De omzet ging omhoog tot bijna 1,2 miljard euro en de orderportefeuille bedroeg eind juni 3,9 miljard euro.

Gematigd positief

De netto operationele winst bedroeg in de eerste zes maanden 34,5 miljoen euro, van ruim 75 miljoen euro vorig jaar. Boskalis verwacht voor het tweede halfjaar een forse verbetering van de netto operationele winst ten opzichte van het eerste halfjaar. Naar verwachting zal het niveau van het tweede halfjaar van 2017 echter niet worden geëvenaard.

Topman Peter Berdowski gaf aan gematigd positief vooruit te kijken. Bij baggeren is de orderportefeuille goedgevuld en ziet Boskalis interessante en ook omvangrijke projecten. Bij de offshore energie-werkzaamheden voorziet de onderneming een verbetering van de resultaten, mede door de ingreep in de transportvloot. Het bedrijf ziet op de middellange termijn meer opdrachten voor de offshore-markt.

Het gaat om ongeveer de helft van de vloot van de overgenomen maritiem transporteur Dockwise, met circa tien schepen. Boskalis had al aangegeven de goedkopere transportactiviteiten onder de loep te nemen. Volgens Berdowski zal het omzetverlies door de ingreep ,,enkele tientallen miljoenen'' bedragen en is het effect op de werkgelegenheid beperkt. Boskalis blijft op de uitkijk staan voor overnames om zijn transportwerkzaamheden in het hogere marktsegment te versterken.