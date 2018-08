'Volksbank laat beursgang onderzoeken'

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - Staatsbank de Volksbank heeft zakenbank Goldman Sachs ingehuurd om te onderzoeken of een beursgang mogelijk, is waarbij de macht van aandeelhouders sterk is ingeperkt. De bank werkt volgens het Financieele Dagblad aan een structuur waarbij de belangen van aandeelhouders niet het zwaarst wegen, maar in balans zijn met die van klanten, werknemers en de samenleving.

De Volksbank bereidt zich volgens diverse ingewijden rond de bank voor op een toekomst buiten de overheid. Sinds enkele maanden zijn werkgroepen aan de slag om de bank technisch voor te bereiden op een exit. Het is de bedoeling dat de bank in de loop van 2019 zover is dat de Staat het officiële besluit tot verkoop kan nemen. De privatisering kan in 2020 plaatsvinden, zeven jaar nadat de voorloper van de Volksbank, SNS Reaal, werd genationaliseerd.