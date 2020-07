Brand bij Amerikaanse hoogoven ArcelorMittal

Gepubliceerd op | Views: 3.315 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal heeft te maken gehad met een brand bij een hoogoven in het Amerikaanse Burns Harbor, Indiana. Er zou ook een explosie hebben plaatsgevonden. Maar volgens het bedrijf zijn er geen slachtoffers gevallen.

De installatie is inmiddels uitgezet. "We creëren een tijdlijn voor reparaties en het bedrijf verwacht geen enkele impact op ons vermogen om aan de vraag van klanten te voldoen", schrijft ArcelorMittal in een verklaring. De oorzaak van het euvel wordt nog onderzocht.

Eerder dit jaar besloot het concern al om zijn enige andere hoogoven in de plaats tijdelijk stop te zetten. Volgens het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf was dat nodig vanwege de coronacrisis. Daardoor is de vraag in de markt stevig teruggevallen.