Financieel directeur SnowWorld stapt op

ZOETERMEER (AFN) - Financieel directeur Wim Moerman van de uitbater van skihallen SnowWorld stapt per 1 augustus op bij de onderneming. Volgens SnowWorld is besloten om in de "beste verstandhouding" de samenwerking te beëindigen. Griet Vandenheede zal de functie op tijdelijke basis waarnemen.

"Wim was een zeer gewaardeerde CFO en ik wil hem uitdrukkelijk bedanken voor zijn grote inzet en deskundigheid en wens hem alle goeds toe voor de toekomst en de verdere uitbouw van zijn professionele carrière", zegt SnowWorld-topman Wim Hubrechtsen in een korte verklaring.